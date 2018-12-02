Yalova Çınarcık’ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 00:36’da Yalova Çınarcık’ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yalova Çınarcık'ta saat 00.36'da meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 3,5, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından ise 3.4 olarak duyuruldu