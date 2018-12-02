Yalova Çınarcık’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki gün önce meydana gelen 4.3 şiddetindeki depremin ardından, gece saatlerinde Çınarcıklıları korkutan bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre saat 00.36'da 3.5 büyüklüğünde olan depremin derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü.
- İHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 00:36’da Yalova Çınarcık’ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yalova Çınarcık'ta saat 00.36'da meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 3,5, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından ise 3.4 olarak duyuruldu
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