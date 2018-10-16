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Yalova’da 37 yıllık caminin kıblesi değiştirildi

Yalova'da 1981 yılında Sugören köyünde inşa edilen Merkez Camii'nin kıblesi yanlış olduğu gerekçesiyle değiştirildi.

  • İHA
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37 yıl önce inşa edilen camiye bir sene önce imam olarak tayin edilen İsa Kaya, caminin kıblesinin yanlış olduğunu tespit etti. Bunun üzerine halılara ip çekilerek, cemaatin saf tutarken tam kıbleye dönmesi temin edildi. Minber yerine başka tarafa dönerek namaz kılmaya başlayan cami cemaati ise şaşkın. Cemaat, "37 yıldır camide namazı bu şekilde kılıyoruz. Yeni gelen imam kıblenin yanlış olduğunu dile getirdi. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

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