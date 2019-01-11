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Yalova'da çift dilli olarak dünyaya gelen bebek ameliyatla normale döndürüldü

Çift dilli olarak dünyaya gelen Zeynep Erdoğan adlı bebek başarılı bir operasyonla normale döndürüldü.

  • İHA
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Yalova dünyada çok nadir rastlanan bir hastalık ve başarılı bir tıbbi müdahaleye sahne oldu. Arzu ve Mahmut Erdoğan çiftinin bebekleri Zeynep Erdoğan, morarma şikayeti ile Özel Yalova Hastanesi’ne başvurdu.
 
Burada Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahı Ahmet Güngör, KBB Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından kontrole alınan bebekte tıp literatüründe, “aksesuar dil” olarak bilinen ve çok nadir rastlanan bir hastalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ağızının arka kısmında boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği görüldü. Bu durum karşısında çok riskli olan ameliyatı Yalova’da ilk kez gerçekleştirmek için ameliyathaneye giren ekip, başarılı bir operasyonla ikinci dili alarak çocuğu sağlığına kavuşturdu. 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet Güngör, “İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi” dedi.
 
Bebeğin babası Mahmut Erdoğan ise, “Çocuğumuzu sağlığına kavuşturan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

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