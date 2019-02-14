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Yalova'da deniz 10 metre çekildi

Yalova'da deniz kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

  • AA
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Yalova'da deniz kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.
 
Gazipaşa Caddesi'ndeki Akasya Plajı'nda denizin yaklaşık 10 metre çekilmesi sonucu, kayalıklardaki yosunlar gün yüzüne çıktı. Bazı kayıklar ise karaya oturdu.
 
Sahilde gezen vatandaşlardan Coşkun İdiz, bu durumun mevsimsel olarak her yıl gerçekleştiğini, Yalovalıların bu duruma alıştığını söyledi.
 
Suyun altındaki bazı taşların ortaya çıktığını belirten İdiz, "Birkaç gün içinde kendine gelecektir. Kimsenin korkmasına, çekinmesine gerek yok." dedi.
 
"ENDİŞEYE KAPILACAK BİR DURUM YOK"
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumun Marmara Denizi'nde "deniz şişmesi" olarak nitelendirildiğini belirtti.
 
Endişeye kapılacak bir durumun olmadığını vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:
 
"Tamamen rüzgar akımlarının etkisiyle, karadan gelen rüzgarlar, kıyıdaki suyu denizin ortasına doğru yığar. Deniz belli bir dönem çekilir, bu meteorolojik etkiler değiştikten sonra geri gelir. Bu bir tür tsunami dalgası değildir. Yalova'da geçmişte meydana gelen depremlerin deniz suyu çekilmesiyle ilgisi yok. Kaldı ki 10 metre denizi çekebilecek bir tsunami potansiyeli Marmara'da yok." 

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