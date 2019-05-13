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Yalova’da salep hasadı başladı... Kilosu 1000 TL

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti salebin Yalova’da üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Dünyada ilk kez Türkiye’de tarla ve bahçelerde üretimine başlanan salep çiftçilerin yeni gözdesi oldu. 2019 yılı itibariyle kilosunun 1000 TL olarak satışa sunulduğu salep üreticilerin yüzünü güldürdü.

  • İHA
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Salep üreticisi Fatih Birinci, Türkiye’deki mevcut salep üretiminin salep ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğunu, o yüzden çok uzun yıllar ekonomik getirisi çok yüksek olacak bir ürün olduğunu söyledi.
 
Birinci, yaptığı açıklamada, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yalova’da ilk salep hasadına başladık. İlimizde bu yıl yeni yeni ekilmeye başladı. İlimizde hepsini yetiştirmemiz mümkün. Hasat konusunda da ilkbahar aylarında orkidelerimizin çiçek açmasıyla birlikte çiçeklerimizi topraktan sökerek köklerinde bulunan yumrularımızı kopartıyoruz ve çiçeklerimizi toprağa geri dikiyoruz önümüzdeki yıl tekrar çıkması için. Eğer yumrularımızı tohumluk olarak kullanacaksak kenarda bekleterek eylül, ekim aylarına kadar bekletiyoruz. Eylül, ekim ayı gibi toprağa geri dikiyoruz ve tohumluk olarak kullanabiliyoruz. Eğer salep tozu üretmek istersek yaklaşık 10-15 dakika kadar yumruları kaynatmamız gerekiyor. Kaynattıktan sonra ipe sererek ya da herhangi bir yere yayarak bunların 10-15 gün kurumasını bekliyoruz. Kurutulduktan sonra taş değirmenlerde ya da el değirmenlerde öğüterek toz kıvamına getiriyoruz ve son kullanıcıya kadar gidiyor. Özellikle belirtmek istediğim bir nokta var piyasadaki mevcut hazır saleplerin içerisinde yaklaşık olarak %0.01 ya da  binde 1 ya da binde 2'lik bir salep oranı mevcut, kalanları ise nişastadan ibaret. Bu şartlarla Türkiye’deki mevcut salep üretimi salep ihtiyacını karşılamaktan çok çok uzaktadır. O yüzden çok uzun yıllar ekonomik getirisi çok yüksek olacak bir ürün diye düşünüyoruz” dedi.

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

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