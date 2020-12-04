İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
Yaşam

Yalova'da silahlı kavga

Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

IHA04 Aralık 2020 Cuma 00:39 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 00:39
ABONE OL

Yalova’da silahlı saldırganlar önce lüks bir aracı kundakladı, ardından iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Kirazlı Sanayi Sitesi 2. Yol’da akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Ardından yine aynı şahıslar tarafından 3. Yol’da bulunan bir iş yerine 12 el ateş edildi. İş yerinde bulunan İran uyruklu 25 yaşındaki Danial D. kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.