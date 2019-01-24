Yalvaç Ural: Ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor
Fotoğrafçı yazar Lütfi Özgünaydın’ın İFSAK’ta ocak ayı konuğu, çocuk yazınının üretken kalemi Yalvaç Ural oldu. Ural, kendi yaşamından kesitler sunan fotoğraf gösteriminin ardından başlayan söyleşide, “Binlerce yıllık kazanım olan ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor. Dünya vatandaşıymış gibi hayata böyle yönlendiriliyor. Ülkesinden bir günde vazgeçip, başka bir ülkede varlık olmak isteyen çocukların yetişmesini önlemek, yabancılaşmaya dur demek yönündedir. Benim bütün çabam budur.” diye konuştu
- TM Dijital Haber Merkezi
Fotoğrafçı yazar Lütfi Özgünaydın, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nde (İFSAK) başlattığı Yazarlar Projesi kapsamında Yalvaç Ural’ı ağırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenen söyleşiye sanatçı ve sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Yalvaç Ural’ın Lütfi Özgünaydın tarafından çekilen fotoğraflarının gösterimi ile başlayan söyleşi, Ural’ın yazarlık deneyimi ve yaşam öyküsü ile devam etti. “Çocuk” ve “edebiyat” olguları da söyleşi de yer buldu.
Burada yaptığı konuşmada Çocuk Edebiyatı’nın dünya üzerindeki yolculuğundan bahseden Ural, “dünya vatandaşı” dayatması altında ülke sevgisi olmayan çocuklar yetiştirildiğini belirtti.
“Ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor”
Çocuklara tohum benzetmesi yaparak daha iyi nesiller için daha iyi tohumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yazar, “Dünyada çocuk edebiyatının başka bir yolculuğu var. Bu yolculuk, çocukları kimliğinden, benliğinden, ülkesinden koparıp başka yerlere taşıyor. Bu da oyunlarla, beslenmeyle, popüler kültürle yapılıyor.” dedi.
Ülke sevgisi ile büyümeyen ve “ben başka yerde de kolayca yaşayabilirim” diyen çocuklar yetiştiğini aktaran Ural, “Binlerce yıllık kazanım olan ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor. Dünya vatandaşıymış gibi hayata böyle yönlendiriliyor. Bu aslında insanın özgür iradesi ile yapabileceği bir şey. Ama böyle bir toplum yönlendirmesi, şekillendirmesi gibi olmaya başladığı zaman, siz güçsüz, iyi tohumlar yetiştirmiyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.
Yabancılaşmaya dur demek
Çocukların edebiyat ve yaşamla olan bağının azaltıldığını söyleyen Yalvaç Ural, çocukların kötü duygulara maruz kalarak yanlış tatlarla büyüdüklerini belirtti.
Kendi amacının yabancılaşmaya dur demek olduğunu da sözlerine ekleyen Ural, “O yüzden burada hem edebiyat hem yaşam hem eğitim hem çocukların oynadıkları oyuncaklarla, içlerinde şiddet, gerilim, aksiyon duygularının köpürtüldüğünü, çocukların yanlış yerlerden tat almaya götürüldüğünü görüyoruz.” diye konuştu.
Bu sebeple çocukların daha sevgi dolu, düşündürecek, merak duygusu uyandıracak ürünlerle buluşmasının arzulandığını belirten Ural, “Benim bütün konuşmalarım, yaşamımla ilgili sürdürdüğüm yol üzerinde ülkemin çocuklarını korumak, onları kanatlarımın altına alabildiğim kadar almak ve yarına ülkesini, türküsünü, halkını, folklörünü seven, toprağını, otunu seven çocuklar bırakmak. Ülkesinden bir günde vazgeçip, başka bir ülkede varlık olmak isteyen çocukların yetişmesini önlemek, yabancılaşmaya dur demek yönündedir. Benim bütün çabam budur.” sözlerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.