Yalvaç Ural: Ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor

Burada yaptığı konuşmada Çocuk Edebiyatı’nın dünya üzerindeki yolculuğundan bahseden Ural, “dünya vatandaşı” dayatması altında ülke sevgisi olmayan çocuklar yetiştirildiğini belirtti.

“Ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor”

Çocuklara tohum benzetmesi yaparak daha iyi nesiller için daha iyi tohumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yazar, “Dünyada çocuk edebiyatının başka bir yolculuğu var. Bu yolculuk, çocukları kimliğinden, benliğinden, ülkesinden koparıp başka yerlere taşıyor. Bu da oyunlarla, beslenmeyle, popüler kültürle yapılıyor.” dedi.

Ülke sevgisi ile büyümeyen ve “ben başka yerde de kolayca yaşayabilirim” diyen çocuklar yetiştiğini aktaran Ural, “Binlerce yıllık kazanım olan ülke duygusu çocukların içinden sökülüp atılıyor. Dünya vatandaşıymış gibi hayata böyle yönlendiriliyor. Bu aslında insanın özgür iradesi ile yapabileceği bir şey. Ama böyle bir toplum yönlendirmesi, şekillendirmesi gibi olmaya başladığı zaman, siz güçsüz, iyi tohumlar yetiştirmiyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.

Yabancılaşmaya dur demek

Çocukların edebiyat ve yaşamla olan bağının azaltıldığını söyleyen Yalvaç Ural, çocukların kötü duygulara maruz kalarak yanlış tatlarla büyüdüklerini belirtti.

Kendi amacının yabancılaşmaya dur demek olduğunu da sözlerine ekleyen Ural, “O yüzden burada hem edebiyat hem yaşam hem eğitim hem çocukların oynadıkları oyuncaklarla, içlerinde şiddet, gerilim, aksiyon duygularının köpürtüldüğünü, çocukların yanlış yerlerden tat almaya götürüldüğünü görüyoruz.” diye konuştu.

Bu sebeple çocukların daha sevgi dolu, düşündürecek, merak duygusu uyandıracak ürünlerle buluşmasının arzulandığını belirten Ural, “Benim bütün konuşmalarım, yaşamımla ilgili sürdürdüğüm yol üzerinde ülkemin çocuklarını korumak, onları kanatlarımın altına alabildiğim kadar almak ve yarına ülkesini, türküsünü, halkını, folklörünü seven, toprağını, otunu seven çocuklar bırakmak. Ülkesinden bir günde vazgeçip, başka bir ülkede varlık olmak isteyen çocukların yetişmesini önlemek, yabancılaşmaya dur demek yönündedir. Benim bütün çabam budur.” sözlerini kullandı.