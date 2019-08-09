30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4792
  • 6,1355
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yan komşusunun evine girerken yakaladı... Öldüren yumruk!

İzmir Urla’da, cep telefonu mağazası işletmecisi A.K. ile kavga ederken ağır bir yumruk darbesi alan büfeci Erkan Arısan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Urla ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Cep telefonu mağazası işletmecisi A.K. (22), iddiaya göre büfeci Erkan Arısan'ı yan komşusunun evine girerken yakaladı. İkili arasında çıkan kavgada suratına aldığı yumrukla yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Arısan, günler sonra yaşam savaşını kaybetti. Polisin, ameliyat edilen ancak kurtarılamayan Arısan'ın ölümü ile ilgili ifadesine başvurmak üzere A.K'yi aradığı belirtildi.
 
BAHÇEYE GİRDİ İDDİASI...
 
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Olay, Urla Pazaryeri arka bölgesinde 544 konutlarında yaşandı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Cep telefonu mağazası sahibi A.K., yan komşusunun evinin bahçesine girdiği iddia edilen Erkan Arısan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. attığı bir tek yumrukla Erkan Arısan'ı yere yıktı. Yere düşen ve ağır yaralanan 20 yaşındaki Erkan Arısan hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Erkan Arısan, tedaviye alındı. Ancak aradan günler geçtikten sonra Arısan yaşamını yitirdi.
 
Erkan Arısan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, ölüm olayı sonrası cep telefoncu A.K'nin ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ederken hayatını kaybeden Erkan Arısan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı. Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

1,8 milyon dolarlık 11 aracı adeta hurdaya çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Genç hostesin sır ölümü

Genç hostesin sır ölümü

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Rektör fenomenlik yolunda 

Rektör fenomenlik yolunda 

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA