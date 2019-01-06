Yanan elektrik kablosu mutfağı kül etti

Olay, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Nebi T.’ye ait olduğu öğrenilen evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın yerine tedbir amaçlı ambulans ile doğalgaz ekibi de çağrıldı. Ekipler, ilk olarak üst katta oturan yaşlı kadını dumandan etkilenmemesi için evinden dışarıya çıkardı.

Oksijen tüpleri ile evin içine giren itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı mutfaktaki kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi ile diğer eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangının mutfaktaki elektrik kablosunun ısınarak yanması sonucu çıktığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.