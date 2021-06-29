İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7299
  • EURO
    10,3869
  • ALTIN
    493.08
  • BIST100
    1365.37
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Yaşam

Yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Osmaniye'de hayvan otlatırken serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren Mustafa İletmiş (14) ile Mehmet Ali Kırcılı (12) boğuldu.

DHA29 Haziran 2021 Salı 16:59 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 16:59
ABONE OL

Cebel Yaylası'nda Türkü mevkisinde hayvan otlatan 3 çocuk, serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürmede kullanılan havuza girdi. Telleri aşarak havuza giren çocuklardan Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş, bir süre sonra gözden kayboldu. Havuzdan çıkan arkadaşları durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş'in cansız bedenlerine ulaşarak sudan çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.