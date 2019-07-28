Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi
Antalya'da, binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
- DHA
İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında evin tamamı küle dönerken, balkonda asılı olan Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti.
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