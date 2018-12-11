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Yangında ölen minik Atakan'ın kapı önündeki ayakkabıları ağlattı

Yozgat'ta, annesinin yalnız bıraktığı evde çıkan yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu'nun evin girişinde kalan ayakkabıları, yakınlarını ve komşularını gözyaşlarına boğdu.

  • DHA
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Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi´nde oturan Bediha Uslu, dün akşam saatlerinde ilkokul 2'nci sınıfa giden çocuğunu okuldan almak için Atakan'ı yalnız bırakıp, evden çıktı. Bir süre sonra evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Atakan Uslu'nun içeride olduğunu öğrenen itfaiye erlerinden Bayram Atik, eve girip, beşiğinde bulunan küçük çocuğu dışarı çıkardı. Baygın halde bulunan Atakan Uslu, otomobille Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Atakan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 
 
GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
 
Olayın ardından hastaneye giden, işsiz olduğu belirtilen baba Halil ve anne Bediha Uslu, sinir krizleri geçirdi. Atakan´ın evinin önünde duran minik ayakkabılarını gören komşuları ve yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.
 
 
HASTANEYE İTFAİYE ERİ GÖTÜRDÜ
 
İtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, "İçeriye girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp otomobil ile hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar suni teneffüs ve masaj yaptım, biraz kendine gelmişti" dedi.
 
Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesi´nde otopsisi yapılan Atakan Uslu, bugün merkeze bağlı Yeniceköy'de toprağa verilecek.
 

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