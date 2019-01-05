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Yanlış adres katil yaptı

Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Aralık 2018 gecesi Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan K., Bilal K. ve Soner D., alacakları olduğu iddia edilen Abdülmecit Cop'un evini şaşırıp Ali Özgeren'in evinin bahçesine girip bağırdı.
 
Dışarıya çıkan Özgeren, sözde alacaklarını isteyen kişiler ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ali Özgeren, evde bulunan tabancasını çekip rastgele ateş etti.
Bu sırada olaya Abdulmecit Cop da karıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan Erkan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan, Bilal K. ve Soner D. hastaneye kaldırıldı.
 
Olaydan sonra Abdülmecit Cop ile birlikte Ali Özgören kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada önce Abdülmecit Cop'u yakaladı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tarafından tutuklandı. Olayda silahı kullanan Ali Özgören de cinayetten 10 gün sonra ekipler tarafından yakalandı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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