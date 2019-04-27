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'Yanlışa dur diyen gençler hazinemizdir'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Gençlik Komisyonu tarafından “Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı’nın açılışında önemli mesajlar verdi.

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Gümrükçüoğlu, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri ağırlamanın mutluluğunu, Nijerya’dan Afganistan’a, Filistin’den Senegal’e, Suriye’den Fil Dişi sahillerine kadar geniş bir coğrafyada seslerini duyurmanın heyecanını paylaştıklarını ifade etti. Dengeli toplumsal katılımın oluşmasında gençleri de aktif rol almaya davet eden Gümrükçüoğlu, “Herkesin birbirinden kopup dijital oyuncaklarla uyuştuğu ya da kötü alışkanlıkların elinde esiri olduğu bir çağda, çevresindeki yanlışlara ‘dur’ diyen, eksiklikleri tamamlamaya çalışan, sağlam bir irade ve derin bir farkındalıkla hareket eden gençler bizim en kıymetli hazinemizdir” diye konuştu.

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