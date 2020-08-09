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Yaşam

Yapımı tamamlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği, 48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip 370 yatak kapasitesiyle, 9 Ağustos 2020 saat 24.00 itibariyle yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.

İHA09 Ağustos 2020 Pazar 19:20 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 19:20
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SAÜEAH Merkez Kampüsü yanında inşa edilen 48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip 370 yatak kapasiteli yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde taşınma çalışmalarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Azizi Öğütlü, saat 24.00 itibariyle kadın doğum ve çocuk hastalıkları için acil servis hizmetlerinin artık yeni binada verilmeye başlanacağını söyledi.

Çalışmalarla ilgili hastane yöneticileri ve teknik ekipten bilgi alan Öğütlü, Donatım semtinde bulunan eski binanın boşaltılarak taşınma işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığını dile getirdi. Poliklinik hizmetlerinin de 10 Ağustos 2020 saat 09.00 itibariyle yeni binada verilmeye başlanacağını belirten Öğütlü, eski binada serviste tedavi gören hastaların yeni binaya taşınmaya başlandığını kaydetti.

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