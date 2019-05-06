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Yaptığı eserleri sergilediği evi ziyaretçi akınına uğruyor

Malatya’da yaşayan Ramazan Otlu’nun maden ocaklarından topladığı kırma taşlarla yaptığı birbirinden güzel maketler görenleri mest ediyor. Yapımı ortalama 2,5 yıl süren eserleri evinde sergileyen Otlu’nun evi akrabaları ve yakın çevresi tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

  • İHA
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Otlu, 35 yıldır hobi olarak taştan maketler yapıyor.
 
Yıllardır işinden arta kalan zamanlarda maden ocaklarına giderek kırma taşlar toplayan Otlu, yıkayarak tasnif ettiği taşları daha sonra fırınlıyor. Tüm bu işlemlerin ardından atıl taşları adeta bir sanat eserine dönüştüren Otlu, yaptığı birbirinden kıymetli eserleri yer bulamadığı için evinde sergiliyor.

SADECE PROJE ÇİZİMİ 1 YIL SÜRÜYOR

Dünyanın en önemli tarihi eserlerinin birebir kopyasını yaptığını ifade eden Otlu, sadece proje çiziminin 1 yıl sürdüğü eserleri ortalama 2,5 yılda bitirdiğini söyledi. Camiden kiliseye, şatodan kümbete kadar birçok maket yapan Otlu, bütün eserlerinin el emeği göz nuru olduğunu vurguladı.

EVİNİ ATÖLYE OLARAK KULLANIYOR

Yer bulamadığı için evini atölyeye çevirdiğini kaydeden Otlu, “Eşim ve çocuklarım bana zaman zaman kızıyor. ‘Evi kirletiyorsun’ diyorlar ama onlar da zamanla alıştı” dedi.

“AKRABALARIM BİZİ DEĞİL ESERLERİ GÖRMEYE GELİYOR”

Otlu, eserlerini evinde sergilediğini dile getirerek, evinin ziyaretçi akınına uğradığını aktardı. Otlu, “Arkadaşlarımın, dostlarımın eserlerime çok ilgisi var. Aslında bizi değil de eserleri görmek içine evime geliyorlar diyebilirim. Evimizde ziyaretçi eksik olmuyor ev müzeye döndü. Ben bu noktada bana bir yer tahsis edilmesini istiyorum” diye konuştu.

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