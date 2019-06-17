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Yaptıkları dehşete düşürmüştü! O bakıcı yakalandı

Balıkesir’de baktığı 3 yaşındaki Ayaz’ı ilaçla uyutup hastalanmasına neden olan, yaptıkları ortaya çıkınca evdeki değerli eşyaları çalıp kaçan Özbek dadı Gulnoza Rabieva İstanbul’da gözaltına alındı.

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Balıkesir'de işkadını Yeliz Kılıç'ın, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'ı ilaçla uyutup bakmayan ve evdeki kıyafet ve pırlanta gibi eşyaları çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva yakalandı.
 
HAYATI KABUSA DÖNDÜ
 
Balıkesir'de işlediği suçlar ortaya çıkınca kaçtığı İstanbul'da, bir işadamının evine bakıcı olarak gelen Gulnoza'nın, çıkan haberlerdeki kişi olduğunu fark eden özel hastane sahibi T.Y. polisi arayarak durumu ihbar etti. Alınan ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, hakkında hırsızlık iddası bulunan bakıcıyı gözaltına alındı.İş kadını Yeliz Kılıç'ın hayatı, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'a bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva'yı işe almasından sonra kabusa döndü. Küçük çocuğa sürekli uyuması için ilaç veren, mama yerine süt tozu içiren Rabieva, annenin durumu fark etmesi üzerine evdeki değerli eşyaları da alıp kaçtı. Olaydan habersiz olan İstanbul'da özel hastane sahibi T.Y. de 4 yaşındaki kızına bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva ile anlaştı.
 
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Ancak işadamı gün içinde gazetelerdeki haberlere bakarken gözüne ilginç bir şey çarptı. 'Bakıcı dehşeti' başlıklı haberi okuyan işadamı, işe aldığı bakıcı ile haberdeki kadının aynı kişi olduğunu fark etti. T.Y. daha sonra hemen polisi aradı.
 
POLİSE DİRENDİ
 
Alınan ihbar sonrası önceki akşam saatlerinde eve gelen polis, hakkında hırsızlık iddiası bulunan genç bakıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul'da lüks villada gözaltına alınan bakıcının polislere direnerek kafa tuttuğu öğrenildi.
 
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
 
ÖZBEK bakıcının yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Yeliz Kılıç "inşallah hak ettiği en ağır cezayı alır' dedi. Bakıcının haberini Yeni Asır'da görüp yakalanmasını sağlayan işadamı T.Y. ise "İyi ki Yeni Asır bu olayın haberini yaptı. Yoksa böyle bir tehlikenin farkına varamayacaktık" diye konuştu.

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

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