Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaydedildi. Elinde bavul olan bir kadın, otoyolun ortasında yürümeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara da aldırış etmedi. Kadın hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı.

Elindeki bavulla otoyolun ortasında uzun süre ilerleyen kadını bazı araç sürücüleri korna çalarak uyarsa da o yoluna devam etti. Ölüme meydan okuyan kadın, yol ayrımına kadar otoyolda yürüdü ardından da gözden kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Otoyolda yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulan bir kamyon şoförü ise, aracını yol kenarına park ederek o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün, 'Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla kenara çekil' sözleri duyuluyor.