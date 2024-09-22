İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yaptıklarına kimse akıl sır erdiremedi! TEM'in ortasında ölüme davetiye çıkardı
Yaşam

Yaptıklarına kimse akıl sır erdiremedi! TEM'in ortasında ölüme davetiye çıkardı

Sultangazi'de bir kadın elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü. Araçlara aldırış etmeden otoyolda yürümeye devam eden kadın hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye attı.

DHA22 Eylül 2024 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Yaptıklarına kimse akıl sır erdiremedi! TEM'in ortasında ölüme davetiye çıkardı
ABONE OL

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaydedildi. Elinde bavul olan bir kadın, otoyolun ortasında yürümeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara da aldırış etmedi. Kadın hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı.

Elindeki bavulla otoyolun ortasında uzun süre ilerleyen kadını bazı araç sürücüleri korna çalarak uyarsa da o yoluna devam etti. Ölüme meydan okuyan kadın, yol ayrımına kadar otoyolda yürüdü ardından da gözden kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Otoyolda yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulan bir kamyon şoförü ise, aracını yol kenarına park ederek o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün, 'Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla kenara çekil' sözleri duyuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.