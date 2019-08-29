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Yaralı atı sahibinin elinden izne gelen JÖH personeli kurtardı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde sahibinin hurda taşımak için kullandığı yaralı atı izne gelen JÖH personeli kurtardı. Atın durumunu fark eden vatandaşlar, sahibinin elinden zorla alarak, dakikalarca atın başında gözyaşı döktü.

  • İHA
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Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde meydana geldi. Yolda yürüdüğü sırada bir atın ayak seslerini ve sahibinin bağrışlarını duyan Serdinç Bağdagül, seslerin geldiği yöne gittiğinde, bir atın sahibi tarafından zorlandığını gördü. Mardin'de Jandarma Özel Harekat personeli olarak görev yapan ve izin için Bursa’ya gelen Bağdagül, vücudunun farklı yerinde yaralar olan atı hemen sahibinin elinden alarak yetkili kurumlara ihbarda bulundu.
 
 
İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, atı vermemek için direnen sahibini sakinleştirmeye çalışırken, vatandaşlar da ata evlerinden getirdikleri arpayı yedirerek su içirdi. Olay anını anlatan Bağdagül, “Atın ayak seslerini ve bir adamın bağırmasını duydum. Gelip baktığımda atın durumunun iyi olmadığını ve sahibinin onu zorla yürütmeye çalıştığını gördüm. Hemen duruma müdahale ederek atı aldım. Sahibi fazla direnmeye çalıştı hatta eğer biz müdahale etmeseydik atı döverek götürmeye çalışacaktı ama biz buradayız diye yapamadı. Buradaki vatandaşlarla beraber hayvana işkence edilmesini engelledik. Yetkili kurumlara haber verildi gereken neyse yapılacak” dedi.
 
Sahibinin almaya çalıştığı atın yere çökmesini sağlayan vatandaşlar aynı zamanda atı güneşten korumak için hayvanın başının üzerine çarşaf açtı. Dakikalarca yetkililerin gidip atı alması için bekleyen vatandaşlar atın yaralarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Atın sahibi Kamil B. (59) ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkez Amirliğine götürüldü.
 

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