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Yaralı ellerimizle kalem tuttuk

Diyarbakır’da 11 yıl önce meydana gelen, askeri araca yönelik yapılan terör saldırısında yaralanan Vedat Bora, teröre inat eğitimini sürdürüp hekim oldu. 

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Dershanenin önünde 3 Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen 7 kişiyi hayattan koparan saldırı, hafızalardan silinmedi. Saldırıdan yaralı kurtulan 73 kişiden biri de 8.sınıf öğrencisi Vedat Bora idi. LGS için gittiği dershanede hain saldırıda boynuna şarapnel parçası isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Bora, hastanede 43 gün tedavi gördü. Teröre inat eğitimini azimle sürdüren Bora mühendis olma hayali kurarken, hastane sürecinde kendisine destek olan hekimlerden etkilenerek sağlık alanında çalışma kararı aldı. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Bora, atandığı ilk tercih yeri Şırnak’ta görev yapacak olmaktan heyecan duyuyor. Saldırının ardından aynaya bakmak istemediğini anlatan Bora, “Tabii o sırada bunları çok önemsemiyorum çünkü hayatta kalma gibi bir derdim vardı. Arkadaşlarım sınav için yarıştayken ben ise artık yatakta, hayatı kazanma yarışındaydım” dedi. 

İnadına okuduk      

Bora,taburcu olduktan sonra tekrar sınava hazırlanmaya başladığını söyleyerek, “Pes etmemem gerektiğini biliyordum, özveriyle çalışmaya devam ettim” şeklinde konuştu. “İnadına inadına okuduk. Yaralı ellerimizle kalem tuttuk, yaralarımıza rağmen pes etmedik” diyen Bora, Liceli Kürt bir ailenin çocuğu olarak okumak için mücadele ettiğini kaydetti. Olay yerinden her geçtiğinde saldırıyı yeniden yaşadığını söyleyen Bora, şunları kaydetti: Bebek, çocuk, kadın ölümleri oldu. Terör, masum, savunmasız insanlara kıydığı için adı terör. Bize yaşattıklarına karşı dik duracağız. Onlar pes edecek biz pes etmeyeceğiz. Bir gün bu sorunu tamamen aşmış olacağız ve Türkiye hak ettiği yere gelecek.  

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