Yardımcı kitap isteyen okul yandı

Devletin ücretsiz ders kitabı dağıtımına ek olarak resmi ve özel okullarda, öğretmenlerin yardımcı kitap talebinde bulunması aileler için maddi külfet oluyor. Bu kitapları talep ederek, sınav sorularının buradaki bilgilerden sorulacağını söyleyen bazı eğitimciler, öğrencileri yardımcı kitaba mecbur tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm eğitim kurumlarına ‘Acele’ koduyla gönderilen ‘Yayın aldırılmaması’ başlıklı 25 Eylül 2018 tarihli yazıda, okullarda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kullanılmasına izin verilmemesi uyarısı yapıldı.

OKULLAR UYARILDI

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın imzasıyla tebliğ edilen yazıda, “Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ‘Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar’ başlığı altında yer alan 37. maddesinde ‘Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz’ denilmektedir. Bakanlığımızca daha önceden yapılan duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarımızda yardımcı materyallarin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları” belirtildi.

İHBAR EDİN

Velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması ve öğretmenlerin konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Öğrencilerden yardımcı kitap isteyen okullar, veliler tarafından ‘444 0 632’ numaralı MEB hattına ihbar edilebilecek.

İNGİLİZCE MÜFREDATINA: TELAFFUZ GÜNCELLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5. ve 6. sınıfların İngilizce müfredatını güncelleme çalışmaları tamamlandı. Türkiye’de toplam 779 ortaokul ile imam hatip ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması kapsamında, 5. sınıfta şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabiliyor. Bu yıl pilot okullardaki yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı sadeleştirilerek 36 üniteye indirildi. Programlarda günlük kullanıma yönelik kelimeler, kelime grupları ve deyimlere yer verildi. 5. ve 6. sınıf İngilizce destek materyalleri de hazırlandı. Programa telaffuz bölümleri dahil edildi.