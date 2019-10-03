Yardımcısı rehin alındı, başkan kapıyı kırdı

Bursa'nın Gemlik İlçe Belediyesi’nde dün kısa sürede rehine krizi yaşandı. Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan Bingöl, saat 15.30 sıralarında imar ve inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün makam odasına girdi.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan tartışmanın Bingöl, belindeki tabancayı çeken Sinan Bingöl, odanın kapısını kapatarak Başkan Yardımcısı Serintürk’ü rehin alındı. Çalışanların ihbar üzerine gelen polisle birlikte hareket eden Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Serintürk’ün odasının kapısını tekmeleyerek kırdı. Bu sırada yaşanan kargaşa sırasında odaya giren polis, Sinan Bingöl’ü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre Sinan Bingöl’ün elindeki tabancanın kurusıkı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.