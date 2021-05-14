Yardımeli Gazze Ofisi yine bombalandı

14 Mayıs 2021 Cuma 12:44 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:44

Yardimeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadik Danişman'ın işgalci İsrail'e tepki gösterdiği basın açıklaması şöyle:

Terör Ve İşgal Devleti İsrail, Zulüm Ve Saldırılarına Hiç Durmadan Devam Ediyor.

Terör Devleti Kurulduğu İlk Günden İtibaren (1948), Filistin Halkına Her Türlü Zulüm, Soykırım Ve Saldırılarını Her Geçen Artırarak Devam Ettirdi. Yerlerinden, Yurtlarından Sürülen Filistinliler, Başka Topraklarda, Kamplarda Yaşam Mücadelesi Vermeye Devam Ediyorlar. Doğu Kudüs'te Hala İnsanlar Evlerinden Zorla Çıkarılmakta, Evleri-Toprakları Gasp Edilmekte Ve Yahudi Yerleşimciler Yerleştirilmektedir.

Bizi Yıldıramazlar

2008 Yılından İtibaren Gazze'de Faaliyetlerine Devam Eden Yardımeli Gazze Ofisi, Bir Kez Daha İsrail Uçaklarından Atılan Bombaların Hedefi Oldu.

2019 Yılında Yapılan Saldırılarda Da, Atılan Bombalarla Yerle Bir Edilen Yardımeli Gazze Ofisi, Yeni Yerinde Çalışmalarına Devam Ediyordu.

En Son Yapılan Saldırılarda, Sadece İnsani Yardım Çalışmaları Yürüten, Gazzeli Kardeşlerimize Zor Günlerinde Destek Olan Gazze Ofis Binamız Yerle Bir Edilmiştir.

Tamamen İnsani Yardım Faaliyeti Yürüten Bir Ofisin Hedef Alınması, İyiliğe Ve Merhamete Yapılan Bir Saldırıdır.

Bu Hain Saldırıyı Yapan Terör Devleti İsrail, Dünyanın Gözü Önünde Yaptığı Terörizmi Bir Kez Daha Kanıtlamıştır.

Yapılan Bu Saldırıyı Kınıyor Ve Lanetliyoruz.

Mübarek Ramazan Ayı İçerisinde Doğu Kudüs Ve Mescidi Aksa Etrafında Başlayan Zulüm Ve Saldırıları, Gazze Şeridine Yapılan Füze Ve Bombalarla Devam Ettirmektedir.

En Son Yapılan Saldırılarda Gazze'de Bulunan Kardeş Ailemizin Evine İsabet Bombalar Sonucu, Hane Halkında 21 Yaşındaki Ahmet Ve 10 Yaşındaki Kızımız Refah Şehid Olmuştur.

Şunu Bir Kez Daha Var Gücümüzle Haykırıyoruz : Gazze Ofisimize Yapılan Bu Saldırılar Bizi Yıldıramaz, Korkutamaz, Gazzeli Kardeşlerimizle Bir Olmamızı Engelleyemez.

Bu Saldırılar Bize Daha Bir Gayret, Mücadele Azmi Ve Direnme Gücü Vermiştir.

Zulme Ve İşgale Seyirci Kalan Dünya Ülke Yönetimleri, BM,İTT, Arap Birliği Ve 1,8 Milyar İslam Âlemi; "Artık Yeter!" Demenin Zamanı Geldi Ve Geçti.

Bu Zulmü, Bu Haksızlığı, Bu İşgalleri, Bu Ambargoyu Artık Durdurun!

Çözüm Ne Olmalı:

1-Filistin'in işgal Edilen Topraklarından İsrail Derhal Çekilmeli Ve Bu Topraklar Filistinlilere Geri Verilmeli.

2-Hapishanelerdeki Filistinliler Serbest Bırakılmalı.

3-Kudüs Her Üç Dinin Kutsalı, Kudüs Ve Mescid-i Aksa, BM Veya İTT Tarafından Acilen Ortak Koruma Altına Alınmalı.

4-Özgür Ve Başkenti Kudüs Olan Filistin Devleti Tüm İslam Ülkeleri Tarafından Tanınmalı Ve İslam Ülkeleri Kudüs'te Büyükelçilik Açmalı.

5- İsrail Bu Yaptıklarına Karşılık Lahey Adalet Divanı'nda Yargılanmalı

6- İslam Ülkeleri İsrail Üzerinde Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Asker Vb. Tüm İlişkilerini Kesmeli

7- Gazze Ambargosu Sonlandırılmalı Ve Acilen Refah Sinir Kapısı Açılmalı.

Yardımeli Derneği Gazze'de Ve Kudüs'te Kardeş Aile Programını 2009'dan Beri Uygulamaktadır.

Yardımeli Derneği, İşgalci Siyonist Israil'in Bu Son Terörist Saldırılarında Şehit Olanların Ailelerine Ve Yaralılara Veren El Kardeş Aile Çağrısı Yapmaktadır. Yardımeli Derneği Olarak Gazze'de Bulunan Ofisimiz Ve Doğu Kudüs'teki STK'lar Aracılığı ile İnsani Yardim Faaliyetlerini Filistinli Kardeşlerimize Ulaştırmaktayız.

Geçmişte Olduğumuz Gibi Bugün Ve Yarın Da Filistin'in Tüm Topraklarında Filistinli Kardeşlerimizin İnsani Yardımlarımızla Her Zaman Yanında Olacağız.

Allah Kudüs'ün Rıbatında Filistinli Kardeşlerimize Güç Ve Kuvvet Versin, Ayaklarını Sabit Tutsun, İslam Ümmetine Bilinç Ve Şuur Versin.

Küfür Devam Eder; Ama Zulüm Devam Etmez.