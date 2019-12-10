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Yarım kalan umudun otoparkı

Yeni bir hayata kavuşmak için tüm risklere rağmen yasa dışı yollarla denizden Yunanistan’a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı ve yakalanmalarının ardından el konulan deniz araçları, Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik otoparkında muhafaza ediliyor.

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Otopark, aralarında jet-ski, lastik bot, lüks motor yatlar ve teknelerin de olduğu deniz araçlarıyla anılır hale geldi. Otoparkta bulunan teknelerde ve düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüslerdeki can yelekleri ile ayakkabılar dikkati çekiyor.  Otoparkın kurucularından İlhami Karadağ otoparkın trafik otoparkı olmaktan çıkıp, tekne otoparkı haline geldiğini belirtti.

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