Yaş 70 tasarımlar müthiş!
Gaziantep’te yaşayan Mithat ve Kadriye Çopur çifti, çok sevdikleri hobilerini mesleğe dönüştürdü.
Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için tahtaları şekillendirmeye başlayan 72 yaşındaki Mithat Çopur, eşiyle birlikte tasarımlar yapmaya başladı. Eski Buğday Pazarı’ndaki küçük ve tarihi dükkanlarını her sabah birlikte açan yaşlı çift, “Arasa Tahtacı Atölyesi” adını verdikleri dükkanlarında kendi deyimleriyle “ağaçların hikayesini” anlatıyor. Limon, ceviz, Antep fıstığı, çam, zeytin gibi ağaçlardan elde edilen ahşapları, hediyelik eşyaya dönüştüren çift, yaptıkları tasarımlarla takdir topluyor. 72 yaşındaki Kadriye Çopur da eşinin ahşap oymayı çok sevdiğini belirterek, mumluk ve sunumluk tepsi yaptığını söyledi.
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