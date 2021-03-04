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Yaşam

Yasa dışı kürtaj yapan kişi tutuklandı

Kocaeli'de yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

AA04 Mart 2021 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 00:30
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yasa dışı kürtaj yaptığı iddia edilen kişi gözaltın alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin kadınlara ücret karşılığı muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi uyguladığı ve doğum yaptırdığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 1 ultrason muayene cihazı, 4 cerrahi malzeme ve 300 tıbbi ilaç ele geçirildi.

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