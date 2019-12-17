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Yasa dışı yollardan kaçacaklardı... Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 35 Orta Afrika, 6 Suriye ve 5 Kongo uyruklu 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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