Yasağa uymayan gencin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

DHA 19 Mayıs 2020 Salı 00:24 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:24

İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Şipali Mahallesi'nde şüphe üzerine bir genci durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve üst araması sonucu E.H’nin üzerinde 13 uyuşturucu hap ve yaklaşık 23 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 6 bin 300 TL ceza kesilen E.H. uyuşturucu madde taşıma suçundan gözaltına alındı.

Jandarma karakoluna götürülen E.H’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.