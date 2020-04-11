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Yaşam

Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı

BURSA'da, sokağa çıkma yasağına uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, uyarıda bulunan polis ekiplerine sopalarla saldırdı, 5 kişi gözaltına alındı. Yasak nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar ise balkona çıkarak, olayı meraklı gözlerle izledi.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:38
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Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Sokak'ta meydana geldi. Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) isimli 5 kişi sokağa çıkma yasağına uymayarak, sokakta futbol oynadı. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, 5 kişiyi eve gitmeleri konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen 5 kişi, polislerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 5 şüpheli, polis ekibine sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise saldıran Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sokaktaki evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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