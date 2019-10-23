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Yasaklı çikolata ve çay uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı´nın gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede içinde ilaç etken malzemeleri yer alan bitki çayları ve çikolataların satışı birçok yerde sürüyor.

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Listede içinde ilaç etken maddesi ‘Sibutramin’ içeren ve zayıflamaya yardımcı olduğu öne sürülen bitki çayları ve ‘Sildenafil’ ilaç etken maddeli içecek ve çikolatalar da yer aldı. Bakanlığın açıklamasına rağmen birçok yerde bu tür ürünlerin satışı sürüyor. İstanbul polisi en son Büyükçekmece Tepecik’teki bir depoda satışı yasak olan içekler ve çikolatalar ele geçirdi.  Prof. Dr. Bingür Sönmez, ‘Kontrolsüz katkı maddeleri ani ölümler olabilir. Ünlülere biz bu çayı içiyoruz, siz de için dedirtilen reklamların kesinlikle yasaklanması lazım. Bu konuda Tarım Bakanlığı’nın gücü yetmeyebilir. Sağlık Bakanlığı’nın bu ürünleri toplatarak içindeki ilaçları tespit ettikten sonra çok büyük para cezaları vermesi gerekir. Bu tür ilaçlar özellikle alkol ile beraber kullanılırsa, sağlıklı insanlar için bile ciddi sorunlar yaratabilir” şeklinde konuştu.

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