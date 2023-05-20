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Yaşam

Yaşam parkları içerisinde tek Tropik Uğur Böceği Bahçesi açıldı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na kurulan ve 3 türün bulunduğu Tropik Uğur Böceği Bahçesi açıldı.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 02:36 - Güncelleme:
Yaşam parkları içerisinde tek Tropik Uğur Böceği Bahçesi açıldı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, açılıştaki konuşmasında, parkın hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediyesinin güzel çalışmaya imza attığını ifade eden Gül, "Daima doğaya sahip çıkmamız lazım. Doğayı tahrip etmeden korumamız gerekiyor. Doğa, tabiat bize emanet. Bizler doğa ve tabiatı çok iyi koruyup gelecek nesillere emanet etmemiz lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek, "Bugün uğur böceği bahçemizi açıyoruz. Bu uğur böcekleri bize inşallah uğur getirecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de uğur böceği bahçesinin doğal yaşam parkları içerisinde tek olduğunu ve uğur böceklerinin doğaya önemli katkı bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 3 uğur böceği türünün bulunduğu bahçenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uğur böceklerini inceledi.

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