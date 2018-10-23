Yaşayan müfredat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’nunun tanıtımını yaptı.. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile fiziksel, içerik ve finansal altyapı olarak sistemin bütün bileşenlerini birlikte dönüştürdüklerini belirterek, “Biz bir millet ödevi yapacağız, mutabakat sağlayarak, gönül köprüleri inşa ederek yapacağız. Nicelikten niteliğe doğru giden 3 yıllık bir perspektifi, 3 aşamalı bir dönüşümü birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Okullar arasında imkan farklılıklarını azaltmanın önemine değinen Selçuk, okullar ar asındaki imkan farklılığı azalmadığında sınav baskısının devam edeceğini belirtti.

ÖNCE EĞİTİM

Genelde önce müfredat yayınladıklarını sonra öğretmen eğitimi yaptıklarını fakat tam tersi bir durumun daha iyi olacağını vurgulayan Selçuk, “Müfredatı yazmadan önce tüm sistemdeki öğretmenlerin eğitimini tamamlamak gerekiyor ki, bu müfredat kazanımların parçalandığı, bilgi kırıntıları şeklinde değil, bizim teknik olarak daha çerçeve müfredat dediğimiz bir bakış açısıyla hazırlanacak. Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz” dedi.

Eğitime köklü kalıcı çözüm