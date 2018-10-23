Yaşayan müfredat
2023 Eğitim Vizyonu ile öğretmenler ve öğrenciler için bir dizi yeniliğe imza atıldı. Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını açıklayan Bakan Selçuk “3 aşamalı bir dönüşümü birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’nunun tanıtımını yaptı.. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile fiziksel, içerik ve finansal altyapı olarak sistemin bütün bileşenlerini birlikte dönüştürdüklerini belirterek, “Biz bir millet ödevi yapacağız, mutabakat sağlayarak, gönül köprüleri inşa ederek yapacağız. Nicelikten niteliğe doğru giden 3 yıllık bir perspektifi, 3 aşamalı bir dönüşümü birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Okullar arasında imkan farklılıklarını azaltmanın önemine değinen Selçuk, okullar ar asındaki imkan farklılığı azalmadığında sınav baskısının devam edeceğini belirtti.
ÖNCE EĞİTİM
Genelde önce müfredat yayınladıklarını sonra öğretmen eğitimi yaptıklarını fakat tam tersi bir durumun daha iyi olacağını vurgulayan Selçuk, “Müfredatı yazmadan önce tüm sistemdeki öğretmenlerin eğitimini tamamlamak gerekiyor ki, bu müfredat kazanımların parçalandığı, bilgi kırıntıları şeklinde değil, bizim teknik olarak daha çerçeve müfredat dediğimiz bir bakış açısıyla hazırlanacak. Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz” dedi.
Eğitime köklü kalıcı çözüm
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Eğitimde hedeflediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum” dedi. Eğitimde çok ileri gidip de ekonomide çok geri kalmış veya tam tersi toplum örnekleri bulmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Türkiye’nin sorunu, geçmişte eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir mekanizma görülmüş olmasıdır. Bu çarpık anlayış, nesillerimizin heba edilmesine yol açmıştır. Bu süreçte eğitime dair neredeyse hiçbir şeyin kalıcı olmaması, işin felsefesi konusundaki çarpıklığın neticesidir. Çocuklarımızı iyi bir talimle hayata hazırlamak için imkanlarımızı seferber ederken, onların terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sistemimizin işte bu eksiğini kullanarak, sinsice toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır” şeklinde konuştu. “Eğitim sistemini dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. Ama bu geç başarıldı. Zaman kaybı FETÖ’ye yılda 1-2 milyar para kazandırdı. Dershanelerin üzerine kararlı şekilde gittiğimizde işin ucu darbe girişimine vardı” diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Farklı isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Vizyon belgemizde yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde bu sorunu gerçekçi şekilde çözmüş olacağız.
ÖĞRETMENLERE MÜJDE, MESLEK KANUNU ÇIKARILIYOR
Başkan Erdoğan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağının müjdesini verdi. Buna göre Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi kısalıyor. Sözleşme süresi 6 yıldan 3+1=4 yıla iniyor. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartı kalkacak, artık bu eğitimi MEB verecek. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
ÖĞRETMENİN DEĞERİ TEKRAR TESLİM EDİLDİ
Eğitim Sosyoloğu Levent Eraslan: 2023 Eğitim Vizyon Belgesini oldukça olumlu buluyorum. Bu teorilerin uygulamaya yansıtılması halinde eğitimde nitelik artacak. Milli sıfatlı iki bakanlığımız var; Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Biri canımızı malımızı güvence altına alırken, diğeri ise bir toplumun inşasının temel taşı olan eğitim öğretimi güvence altına alıyor. Uygulamaya geçiş sürecinde ise çeşitli eğitim uzmanlarından öneriler alınması gerektiğini düşünüyorum. Başkan Erdoğan’ın ‘eğitimde FETÖ’ uyarısı da çok önemli ve dikkate alınmalı. Tekrardan eğitimden doğacak bir yapılanmaya izin verilmemeli.
ÖĞRENCİLERİN BECERİSİNE GÖRE SİSTEM
Eğitim Uzmanı ve Sosyolog Erol Erdoğan: Eğitim, tanımlama, amaç ve fonksiyon yükleme meselesidir. İlan edilen belgede, çocukların ilgi, merak, beceri ve mizaçlarına göre eğitim şekilleneceği belirtiliyor. Öğretmenlerin ve müdürlerinin yüksek lisanslı olması koşulu eğitimde niteliği arttıracak. İlk önce, açıklanan yol haritasında eksik var mı bakmalıyız. İkinci olarak ilan edilen yaklaşımlarda ısrarlı olmalı, ‘olmuyor’ diyerek hemen frene basmamalıyız. Üçüncü olarak da YÖK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Bakanlığı da bu sürece dahil edilmeli.
2023 VİZYON BELGESİ'NDEKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE SIRALANDI:
DAHA AZ DERS SAATİ VE ÇEŞİDİ
- Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.
- Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
- Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
- Veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor
E-PORTFOLYO SİSTEMİ
- Çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor
- Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
- Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ‘e-portfolyo’ sistemine ge çiliyor.
ANAOKULU ZORUNLU
- 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitime giriyor.
- İhtiyacı olan okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
BECERİ TEMELLİ DEĞERLENDİRME
- İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
- İlkokulda teneffüs süreleri arttırılıyor.
- Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
DERS SAATİ AZALIYOR
- Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
- Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor
- Çocukların yeteneklerine yönelik seçmeli dersler geliyor.
- Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
BİLİM İNSANLARI KOÇLUK YAPACAK
- Ders çizelgeleri yeniden düzenleniyor.
- Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
İMAM HATİP VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
- İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. Ders çeşidi azaltılıyor
- Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor
- İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği kuruluyor
MESLEKİ PROJELERE MİKRO KREDİ
- Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15’lik hazine kesintisi yüzde 1’e düşürülüyor.
- Esnek ve modüler müfredat geliyor.
- Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
- Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
- Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
- Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.
OKULLARIN FİNANSMANI
- Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
- Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
MÜFETTİŞLERE YENİ ROL
- Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.
KARİYER REHBERLİĞİ SİSTEMİ
- Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yeniden yapılandırılıyor
ÖZEL EĞİTİM TARAMASI YAPILACAK
- Özel gereksinmeli çocukların tespiti için taramalara başlatılıyor.
- Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
ÖZEL YETENEKLİYE SEÇMELİ DERS
- Özel yetenekli öğrenciler kurul oluşturuluyor ve mevzuat çıkarılıyor
- Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
YABANCI DİL EĞİTİMİ
- Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak.
- Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans imkanı sağlanıyor
ÖĞRENMEDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
- Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
- Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor
HAKSIZ REKABETE KALKACAK
- Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor
- Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.
HAYATBOYU ÖĞRENME
- Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
- Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
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