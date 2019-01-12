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Yasin Özlü kimdir kaç yaşında Ak Parti Başiskele Belediyesi adayı Yasin Özlü nereli

Yasin Özlü kimdir kaç yaşında? Ak Parti Başiskele Belediyesi adayı Yasin Özlü nereli? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yasin Özlü AK Parti Başkale belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Yasin Özlü’nün kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne tanan M. Yasin Özlü hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. İşte Yasin Özlü biyografisi ve hakkında merak edilenler..

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Yasin Özlü kimdir kaç yaşında? Ak Parti Başiskele Belediyesi adayı Yasin Özlü nereli? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yasin Özlü AK Parti Başkale belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Yasin Özlü’nün kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne tanan M. Yasin Özlü hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik.  İşte Yasin Özlü biyografisi ve hakkında merak edilenler..

YASİN ÖZLÜ KİMDİR?

1980 de Kocaelili de doğdu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Belde A.Ş Gülenyüzler Müdürlüğü görevi yaptı. Ardından Gebze Bölgesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinde iken Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne atanan M.Yasin Özlü Evli ve 2 çocuk babasıdır.

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

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