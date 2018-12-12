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Yaşlı çift tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akciğer kanseri eşini banyoda yıkarken tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenen Nurcan Kasar (62) ile eşi Yaşar Kasar (69), yaşamını yitirdi. Yaşlı çiftin cesedi, bir gün sonra çocukları ve komşuları tarafından bulundu. Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar’ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar’ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.

  • DHA
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Doğanbey Mahallesi’nde oturan Nurcanÿve YaşarÿKasar çiftinin çocukları, geçen pazartesi günüÿakşam saatlerinde anne ve babaları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine uyuduklarını düşünülen çift,ÿbugünÿtekrar telefonla aranıp yine ulaşılamadı.

Çiftin çocukları, akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar’ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar’ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Yaşlı çiftin cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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