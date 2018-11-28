Yaşlılara evde diş tedavisi

Hastalar, diş çekimi ve protez uygulamalarından evlerinde yararlanabiliyor. Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan ve dizindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 70 yaşındaki Ayşe Dilek, bakanlığın evde bakım hastaları için sunduğu diş tedavisi uygulamasına başvurdu. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığında görevli diş hekimi, teknisyen ve asistandan oluşan ekip, yaşadığı eve giderek Dilek’in diş muayenesini yaptı. Başvuruların genellikle yaşlı hastalardan geldiğini ifade eden Diş Hekimi Serhat Yaşaran “Evlerine gittiğimiz hastaların genellikle diş muayenesini, ilaçlarının yazılmasını ve varsa protez uygulamaları için ölçümleri aldıktan sonra uygulamasını yapıyoruz. Hastaların sistemik bir rahatsızlığı yoksa diş çekimlerini de yapıyoruz” diye konuştu. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen ve evinden dışarı çıkamayan Ayşe Dilek, “Kırıkkaleliyiz, köfteyi çok yaparız. Çok yumuşaktı ama yerken alt dişlerim birden ikiye ayrıldı”dedi.