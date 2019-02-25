Yaşlılara yer yok mu?
Bursa’daki Çekirge Devlet Hastanesinde akciğerindeki sıvı toplanması nedeniyle yaklaşık 40 gündür tedavi gören 92 yaşındaki sanatçı Kolçak, hastane odasından yeni sinemacılara sitem etti.
Yapımcıların genç oyuncuları tercih ettiğini dile getiren Kolçak, ‘Gençleri makyajla yaşlandırıyorlar, bizler ne güne duruyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gibi yaşlı olamazlar’ dedi.
ERDOĞAN SEVGİSİ
“Mezar taşıma ‘Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ sözünü yazdırdım” ifadesini kullanan Eşref Kolçak, mirasını Lösemili Çocuklar Vakfına bırakmak istediğini söyledi. Kolçak, “Buradan zıplaya zıplaya çıkmadıktan sonra da çıkmak niyetinde değilim. Çıktıktan sonra muhakkak ve muhakkak Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum” dedi.
Çuval dolusu ödenmemişsenediçöpe attım
Eski Yeşilçam günlerini değerlendiren Eşref Kolçak, “O günlerde aklımızdan çıkmayan bir tek şey vardı, ‘Acaba paramızı alabilir miyiz?’ Onu da yüzde 99 alamazdık. 100 küsur filmim var, sadece 3-4 firma paramı ödedi. Fatih’teki evimden ayrıldıktan sonra bir çuval dolusu ödenmemiş senedi çöpe attım’’ şeklinde konuştu.
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