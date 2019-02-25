Yaşlılara yer yok mu?

Yapımcıların genç oyuncuları tercih ettiğini dile getiren Kolçak, ‘Gençleri makyajla yaşlandırıyorlar, bizler ne güne duruyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gibi yaşlı olamazlar’ dedi.

ERDOĞAN SEVGİSİ

“Mezar taşıma ‘Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ sözünü yazdırdım” ifadesini kullanan Eşref Kolçak, mirasını Lösemili Çocuklar Vakfına bırakmak istediğini söyledi. Kolçak, “Buradan zıplaya zıplaya çıkmadıktan sonra da çıkmak niyetinde değilim. Çıktıktan sonra muhakkak ve muhakkak Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum” dedi.