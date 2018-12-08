Yassıada’nın sessiz tanıkları müzayedede

Türk demokrasi tarihine utanç vesikaları olarak geçen Yassıada’nın acılarını ve hüzünlerini yansıtan hatıraların yer aldığı 15 bin parçalık özel koleksiyon, Ata Müzayede bünyesinde toplandı. Dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş kişilerin ailelerinden, yakınlarından ve koleksiyonerlerden 50 yılda toplanan, o zamanların acılarını, hüzünlerini yansıtan hatıraların yer aldığı 27 Mayıs 1960 darbe döneminin karanlığına ışık tutan 15 bin parçalık özel koleksiyon, online müzayedede satışa sunulacak. Ata Müzayede Sanat Danışmanı Dr. Recep Sadri Sayıoğulları, koleksiyondaki parçaların bir kısmının, bugün ‘www.atamuzayede.com’ internet sitesi üzerinden satışa sunulacağını bildirdi.

MÜDAFAA KİTABI VAR

Sayıoğulları, 15 bin parçadan oluşan koleksiyonda, yargılamalar sırasında çekilen fotoğraflar, günlükler, merhum başvekil Adnan Menderes’in tespihi, kol saati, duruşma salonundaki sanık mikrofonu, TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın yargılamalarda kendini savunması için ve hemen hemen her sayfasını çizdiği Yassıada Müdafaa Kitabı, Menderes idama götürülürken arkadaşları Celal Bayar ve İbrahim Kirazoğlu’nun yüksek sesle okuduğu el yazma Amme Cüzü’nün yer aldığını söyledi. Sayıoğulları “Dersler çıkarılacak bir dönemi, benim anlatmaya kabiliyetimin yetmediğine inanıyorum fakat bu parçalar fazlasıyla anlatıyor. Bu koleksiyon sadece Türk milletinin değil, tüm dünya insanlarının istifadesi için son derece önemli” dedi.