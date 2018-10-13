Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yatalak hastalara fatura desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cihaza bağlı şekilde hayatını sürdüren hastalara 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanacağı müjdesini verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sonuna gelindi.Desteğin kasım ayı başında başlatılacağını açıklayan Bakan Selçuk, programın Elektrik Tüketim, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını söyledi.

BORÇLAR ÖDENECEK

Bakan Selçuk, “Elektrik Tüketim Desteğinde kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre, hak sahibine aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanacak. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecek” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA