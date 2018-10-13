Yatalak hastalara fatura desteği

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sonuna gelindi.Desteğin kasım ayı başında başlatılacağını açıklayan Bakan Selçuk, programın Elektrik Tüketim, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını söyledi.

BORÇLAR ÖDENECEK

Bakan Selçuk, “Elektrik Tüketim Desteğinde kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre, hak sahibine aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanacak. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecek” dedi.