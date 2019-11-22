Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanan Kangalların, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da terörle mücadelede kullanılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Siirt’te görev almak üzere 10 Kangal yavrusu hazırlandı. Vatan savunmasına hazır olan yavrular şimdi görev alacakları günü bekliyor. TSK için özenle seçilen ve hazırlanan 10 yavru önümüzdeki günlerde Siirt İl jandarma Komutanlığı’na teslim edilecek.