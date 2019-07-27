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Bursa'da terk edilen yavru köpeği kedi sahiplendi

Bursa'nın İznik ilçesinde annesi tarafından terk edilen yayru köpeğe kedi bakıyor.

  • İHA
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Elbeyli köyünde yaşayan Hakan Kabakcı, annesi tarafından terk edilen yavru köpeğin bahçesine sığındığını söyledi. Yeni doğum yapan kedisinin öksüz kalan yavru köpeğe sahip çıkıp diğer yavruları ile birlikte emzirdiğini belirten Kabakcı, "Köpeği hiç yadırgamadı. Kendi yavrusuymuş gibi ona sahip çıktı. Kedi yavruları da öyle. Birlikte emiyorlar, uyuyorlar, oyun oynuyorlar" dedi. 
 

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