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Yaşam

Yavrusuna saldıran köpekleri böyle kaçırdı

Adana'da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, 'Adana'nın suyundan içen kedi modu' notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:26
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Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı.

Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için köpeklere saldırdı.

Köpekler kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi, bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü.

Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, 'Adana'nın suyundan içen kedi modu' notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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