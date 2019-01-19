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Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi

Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kazada 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.
 
Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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