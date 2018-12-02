Yayladağı'nda uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin uzun süredir fiziki ve teknik takibi sonucunda, iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T., M.K., M.A., M.U., B.A., U.P., M.D. ve İ.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak, yer temin etmek ve kullanmak suçlarından Yayladağı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
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