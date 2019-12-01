Yaz tatili ne zaman? 2020 yaz tatili tarihi açıklandı mı?
Yaz tatili ne zaman? 2020 yaz tatili tarihi açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler yaz tatili tarihini araştırıyorlar. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlamıştı. İlk ara tatil ise 18-22 Kasım 2019'da yapıldı. Birinci ara dönem 17 Ocak 2020'de bitiyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Geçtiğimiz hafta başlayan ilk ara tatilin sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler ikinci ara tatil ve yaz tatili hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Yaz tatili ne zaman? 2020 yaz tatili tarihi açıklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacaklar. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2020 yaz tatili tarihi 2019 - 2020 eğitim öğretim takviminde açıklandı. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.
MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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