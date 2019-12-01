Yaz tatili ne zaman? 2020 yaz tatili tarihi açıklandı mı? Yaz tatili ne zaman? 2020 yaz tatili tarihi açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler yaz tatili tarihini araştırıyorlar. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlamıştı. İlk ara tatil ise 18-22 Kasım 2019'da yapıldı. Birinci ara dönem 17 Ocak 2020'de bitiyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..