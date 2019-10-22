Yazdıkları öyküler ‘can suyu’ oldu

Öğrencilerin yazdığı öykülerden oluşan “Mim’in Kalbi” kitabının satışından elde edilen gelirle Burundi’de açtırılan su kuyusu binlerce kişiye adeta hayat veriyor. Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika’da su kuyusu açılması için hazırladıkları “Bir Eserin Olsun” projesi kapsamında adalet, merhamet gibi değerleri kaleme alan hikayeler yazdı. Proje koordinatörlüğünü yapan okul öğretmenlerinden Yıldız Kelez ve Murat Demirtaş’ın öncülüğünde 5 ayda yazılan yaklaşık 500 öykü arasından 13 hikaye seçilerek “Mim’in Kalbi” adı verilen kitapta toplandı. Kitabın satışından elde edilen 11 bin 550 lirayı, Deniz Feneri Derneğinin Afrika kıtasındaki Burundi’de su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışlayan öğrenciler, gönül bağı kurdukları kilometrelerce uzaklıktaki kardeşlerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

GURUR DUYDUK

Okul müdürü Adnan Karakurluk, öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek “Öğrencilerimiz 8 aylık bir süreçte hem kitabı yazıp derleyip hem de kitaptan elde edilen gelirle su kuyusu açtırdılar. Öğrencilerimiz bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor” dedi. Öğrencilerden Ahsen Açıksöz ise insanların su ihtiyaçlarını biraz olsun karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek “Çok büyük bir sevaba vesile olduk. Diğer öğrenci arkadaşlarımızın da böyle şeyler yapmalarını çok isteriz. Burundi’deki suya muhtaç olan kardeşlerimize yardım etmemiz bizim için büyük bir gurur oldu” diye konuştu.