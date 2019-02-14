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YDS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? (2019 ÖSYM YDS sınav takvimi)

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak, sınav tarihi ne zaman? soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek olan YDS sınavına ilişkin sınav takvimi açıklandı. İşte 2019 tarihli YDS sınav tarihi...

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YDS başvuruların ardından gözler şimdi de sınav tarihinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları 6 Şubat'ta tamamlandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra şimdi internet üzerinden YDS sınav tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı aranıyor...

 

ÖSYM GİRİŞ - YDS BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

 

YDS'nin 2019'da yapılacak ilk etabı için başvurularını tamamlayan adaylar bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam ederken bir yandan da ÖSYM'nin açıkladığı sınav tarihini öğrenmek istiyor.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/1, 24 Mart'ta yapılacak.



YDS'YE KİMLER GİRECEK?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir.

 

YDS NEDİR?

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılabilmektedir.

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