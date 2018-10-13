Yedi Güzel Adam’dan sadece ikimiz kaldık

Türk edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan yazar Rasim Özdenören’in hayatını anlatan ‘Özün Sözü Rasim Özdenören’ belgeselinin galası, Kahramanmaraş’ta yapıldı. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan belgeselin galası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Galaya Yedi Güzel Adam’ın hayattaki diğer ismi Yazar Nuri Pakdil de katıldı.

ERDOĞAN DUYGULANDIRDI

Başkan Erdoğan’ın telgrafı okunduğu sırada Özdenören gözyaşlarını tutamadı. Belgeselin sonunda Özdenören’e, Nuri Pakdil’e ve belgeselin yönetmeni Ekrem Doydu’ya plaket verildi. Özdenören’i kutlayan Pakdil “Yedi Güzel Adam’dan ikimiz kaldık Rasim Özdenören ile elhamdülillah. Öbürleri hep Allah’ın rahmetine kavuştular. Allah, Nuri Pakdil’e de, Rasim Özdenören’e de uzun ömürler versin. Ne mutlu, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, ezeli, ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed’in ümmetinden olabilenlere. Ne mutlu, Müslüman’ım diyene” diye konuştu.