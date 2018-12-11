Yelli Camisi 500 yıl sonra ibadete açılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de alınan antik kentteki, kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki kısmı sona erdi. Pektaş “Yelli Cami surların dışında medrese ve hamamla birlikte bir külliye olarak inşa edilen bir kompleksin en büyük yapısı. Cami 500 yıl sonra ibadete açılarak eski ihtişamına kavuşacak. Mart ayında ibadete açılmasını düşünüyoruz” dedi.