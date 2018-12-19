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Yengesini tabancayla vurarak öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, 16 yaşındaki kayınbiraderi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Numuneevler mahallesi Dere sokakta ikamet eden 4 çocuk annesi Meral U. (29), kayınbiraderi E.U. (16) ile tartışmaya başladı. Yengesi ile tartışan genç, eline geçirdiği tabancayı alarak yengesine kurşun yağdırdı. Haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılan Meral U. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
 
Zanlı E.U., polis tarafından suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olay yerinde güvenlik birimlerince yapılan incelemede ise 9 adet boş mermi kovanı ele geçirildi. Hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Meral U.'nun eşinin bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi. 
 
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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