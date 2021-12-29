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Yaşam

Yeni doğan Akdeniz foku görüntülendi

Akdeniz Koruma Derneği'nce Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen 'İzleme' projesi kapsamında, bir mağarada dünyaya gelen Akdeniz foku yavrusu görüntülendi.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:12
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Akdeniz Koruma Derneği'nce 2016 yılında hayata geçirilen 'İzleme' projesi kapsamında Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde azalan yaşam alanlarını artırmak üzere bir doğal kıyı mağarasında, türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform uygulaması yapıldı. Bugüne kadar dünyada Akdeniz fokları için denenmeyen bu yöntem, ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama sayesinde nesli tehdit altındaki tür için potansiyel üreme ve dinlenme mağarası özellikleri taşıyan kıyı mağaralarının sayısı 4'ten 5'e yükseltilmiş oldu. 'İzleme' projesi çerçevesinde Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada yeni doğan Akdeniz foku yavrusu görüntülendi. Koruma çabalarının olumlu sonuç vermesi sevinçle karşılandı.

Akdeniz Koruma Derneği İletişim Yöneticisi Esra Kartal, Güney Ege kıyılarında fotokapan kamera yardımıyla izledikleri bir kıyı mağarasında, Akdeniz fokunun dünyaya geldiğini tespit ettiklerini belirtip, "Bundan sonra her görüntülenişinde, bebek fokun büyümesine de tanıklık edeceğiz. Dünyada 600-700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz foku yaşıyor. Nesli tehlike altında bu türün her yeni bireyi, deniz koruma alanları ve Akdeniz fokunun neslinin devamı için umutları artırıyor" dedi.

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